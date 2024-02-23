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Mavi ışık yaşam süresini kısaltıyor! Uyku kalitesini kısaltıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2024 17:56
Mavi ışık, yaşam süresini kısaltıyor. Yapılan bir araştırmaya göre; akıllı telefonlarla led ofis aydınlatma ürünlerinin yaydığı mavi ışık, sağlığa verdiği zararlarla ömrü kısaltabiliyor. Peki kendimizi nasıl koruyabiliriz? İşte tüm detaylar…
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Mavi ışık yaşam süresini kısaltıyor!
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