Mavi ışık yaşam süresini kısaltıyor! Uyku kalitesini kısaltıyor?

Mavi ışık, yaşam süresini kısaltıyor. Yapılan bir araştırmaya göre; akıllı telefonlarla led ofis aydınlatma ürünlerinin yaydığı mavi ışık, sağlığa verdiği zararlarla ömrü kısaltabiliyor. Peki kendimizi nasıl koruyabiliriz? İşte tüm detaylar…

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