27 Mayıs 2025, Salı
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Mattia Ahmet Minguzzi’nin dede evinde yas var! Torunlarını ilk kez anlattılar
Mattia Ahmet Minguzzi adı hepimizin kalbine acıyla yazıldı. Anne babası her defasında onu hayattan koparanların, emsal bir kararla, en ağır cezayı almasını ifade ediyor. Mücadeleleri de bunun için. Bizler de takipçisiyiz sürecin. Arkadaşlarımız Ahmet'in İtalya'daki ailesinin evine konuk oldu. Dedesi, babaannesi ve halasıyla konuştular.