Masumlar Apartmanı’nın Naci Hocası Deniz Tansel’in sevgilisi kim?

Masumlar Apartmanı dizisinin Naci'si Tansel Öngel dizinin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Safiye'nin sevgilisini canlandıran Tansel Öngel, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Diziye ahil olmasıyla tüm dengeleri alt üst eden ve oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Öngel'in özel hayatı izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapanlar sevgilisini görünce çok şaşırdı.