30 Nisan 2025, Çarşamba
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Marmaris’te yağışlı hava etkili oldu!
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından, Marmaris’te bugün öğleden sonra saat 14.00 sularında başlayan sağanak yağmur, kısa sürede etkisini gösterdi. Yetkilerden edinilen bilgiye göre yağışlar ile ilgili olumsuz bir durum bildirilmezken, vatandaşlar yağışlardan memnun olduklarını dile getirdi.