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Marmaris’te feci kazada can vermişlerdi! Acılı babanın o sözleri yürek yaktı

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Giriş: 01.02.2023 09:07
Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçen gün dereye uçan otomobilde hayatını kaybeden 27 yaşındaki Öykü Kasımoğlu  ile kazanın ardından gözaltına alınıp tutuklanan alkollü sürücü 29 yaşındaki Mustafa Besleme'nin aralarında söz kestikleri öğrenildi. Şubat ayında kız isteme merasiminde aileleriyle birlikte bir araya gelmek için sözleştikleri öğrenilirken, Serdar Kasımoğlu, kızının gezmeye gitmek için kendilerinden izin aldığını ifade ederek, “En son gitmeseniz olmaz mı?’ diye sordum. Gittikten sonra bu kaza meydana geldi” dedi. İşte ayrıntılar...
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