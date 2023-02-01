01 Şubat 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Marmaris’te feci kazada can vermişlerdi! Acılı babanın o sözleri yürek yaktı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçen gün dereye uçan otomobilde hayatını kaybeden 27 yaşındaki Öykü Kasımoğlu ile kazanın ardından gözaltına alınıp tutuklanan alkollü sürücü 29 yaşındaki Mustafa Besleme'nin aralarında söz kestikleri öğrenildi. Şubat ayında kız isteme merasiminde aileleriyle birlikte bir araya gelmek için sözleştikleri öğrenilirken, Serdar Kasımoğlu, kızının gezmeye gitmek için kendilerinden izin aldığını ifade ederek, “En son gitmeseniz olmaz mı?’ diye sordum. Gittikten sonra bu kaza meydana geldi” dedi. İşte ayrıntılar...