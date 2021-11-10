Marmaray’da yeni yolcu rekoru; bir günde 567 bin 169 yolu seyahat etti

Marmaray’da yeni bir rekor daha kırıldı. En yüksek günlük yolcu sayısına ulaşılan Marmaray’da, yoğun sisin etkili olduğu 5 Kasım’da 567 bin 169 yolcu seyahat etti.

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TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletilen Marmaray, Halkalı-Gebze arasında 76 kilometrelik parkurda bulunan 43 istasyonu 108 dakikada tamamlayarak hızlı, konforlu ve kesintisiz ulaşımın adresi oldu. Marmaray trenleri her sabah 05.58 itibarıyla seferlerine başlarken, bir sonraki gün 00.43'e kadar demiryolunda hareketliliğini sürdürüyor.İstanbul'da yoğun sisin etkili olduğu 5 ve 6 Kasım tarihlerinde Marmaray, İstanbul'un kent içi ulaşımının ana omurgasını oluşturdu. 5 Kasım'da 567 bin 169 yolcunun kullandığı Marmaray'da, bir günde taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. İlave seferlerle 60 binden fazla kapasite sağlanırken, iki günde 1 milyon 115 bin yolcu taşındı. 29 Ekim 2021 tarihinde 8 yılını tamamlayan Marmaray'da taşınan toplam yolcu sayısı bugün (10 Kasım) itibarıyla 607 milyona ulaştı. Sis nedeniyle yolcuların ağırlıklı olarak Sirkeci, Yenikapı, Ayrılıkçeşmesi, Söğütlüçeşme ve Üsküdar duraklarını kullandığı belirlendi.