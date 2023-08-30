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Marmaray’da kavga! Görme engelli genç ortamı yumuşatmak için gitar çalıp şarkı söyledi

A Haber
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Giriş: 30.08.2023 11:01
Marmaray'da iki kişi arasında bir anda kavga çıktı. Taraflardan biri metrodan indirildi. Bu sırada görme engelli bir genç, ortamı yumuşatmak için gitar çalıp şarkı söyledi. İşte o anlar…
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