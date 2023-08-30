Marmaray’da kavga! Görme engelli genç ortamı yumuşatmak için gitar çalıp şarkı söyledi

Marmaray'da iki kişi arasında bir anda kavga çıktı. Taraflardan biri metrodan indirildi. Bu sırada görme engelli bir genç, ortamı yumuşatmak için gitar çalıp şarkı söyledi. İşte o anlar…

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