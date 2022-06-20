20 Haziran 2022, Pazartesi
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Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atlayarak intihar etti
Son dakika haberleri... İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atlayarak canına kıydı. Marmaray'ın resmi hesabı üzerinden olaya ilişkin yapılan paylaşımda, "Marmaray Bostancı durağında yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Erenköy-Maltepe arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir" denildi.