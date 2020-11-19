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Marmara’da denizanası istilası

A Haber
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Giriş: 19.11.2020 11:43
Güncelleme:19.11.2020 11:57
Son dakika haberi... Marmara Denizi'nde denizanası popülasyonunda hızlı bir artış gözlemleniyor. Uzmanlara göre hızla artışın nedeni küresel ısınma. Farklı bir görüşe göre ise denizdeki kirlilik oranının yükselmesi. Denizanaları denizdeki pislikleri yiyecek sanıp kıyıya vuruyor. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

Son dakika haberi... Marmara Denizi'nde denizanası popülasyonunda hızlı bir artış gözlemleniyor. Uzmanlara göre hızla artışın nedeni küresel ısınma. Farklı bir görüşe göre ise denizdeki kirlilik oranının yükselmesi.

Denizanaları denizdeki pislikleri yiyecek sanıp kıyıya vuruyor. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

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