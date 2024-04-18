18 Nisan 2024, Perşembe
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Market çalışanına kurşun yağdırdı: O anlar kamerada
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde marketin reyon kısmında çalışan R.A.’ya (47), husumetlisi A.Ö.’nün (20) kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Marketin dışından ateş etmeye başlayan şahsın, yerde yaralı yatan market çalışanına ateş etmeye devam ettiği görüldü.