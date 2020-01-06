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06.01.2020

Mardin’de jandarma ve MİT’in ortak operasyonu ile 1 terörist yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığının birlikte yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan R.Z. isimli şahıs, Kızıltepe ilçesi Hakverdi Mahallesi'nde M.K. isimli şahsın evine yapılan operasyonla yakalandı.

Operasyonda 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, evde kiracı olarak bulunan Ğ.E. ile terör örgütü mensubu R.Z. gözaltına alındı.

Ev sahibi M.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. İHA

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