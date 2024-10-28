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Mardin'de Direkhanede çıkan yangın TOMA ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Mardin'de Direkhanede çıkan yangın TOMA ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 11:46
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Direkhanede çıkan yangın, TOMA ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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