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Mantar toplarken buldu: Bir yıldır muhafaza ediyor! Gramına 200 dolar verdiler, satmadı

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Giriş: 28.09.2023 10:13
Malatya'da mantar toplamaya gittiği dağda diğer taşlardan farklı taşları gören Osman Ünver, yanına aldığı taşları 1 yıldır muhafaza ediyor. Ünver, taşların meteor taşı olabileceğini düşündüğünü söyleyerek bölgede çok sayıda benzer taşın olduğunu söyledi.
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