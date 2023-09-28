Mantar toplarken buldu: Bir yıldır muhafaza ediyor! Gramına 200 dolar verdiler, satmadı

Malatya'da mantar toplamaya gittiği dağda diğer taşlardan farklı taşları gören Osman Ünver, yanına aldığı taşları 1 yıldır muhafaza ediyor. Ünver, taşların meteor taşı olabileceğini düşündüğünü söyleyerek bölgede çok sayıda benzer taşın olduğunu söyledi.