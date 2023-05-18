Manisa'da zincirleme trafik kazası! Olay anı kameralara yansıdı

Manisa Saruhanlı’da Akhisar-Manisa karayolunda dehşet verici bir kaza meydana geldi. İşçi servisi, ticari araç ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüje çıktı ve karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen kamyon, ticari araca çarparak direksiyon kırdığı esnada, kazaya meyil vermek istemeyen işçi servisi sürücüsü ise direksiyon kırarak yoldan çıktı. Kaza sırasında yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.