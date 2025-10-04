04 Ekim 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Manisa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada Veysel Okkay (19) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Okkay'ın cenazesi gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.