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Manisa'da ormanlık alanda korkutan yangın! Ekiplerin çalışması sürüyor

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Giriş: 22.06.2023 15:57
Korkutan yangın Manisa'da meydana geldi. Soma ilçesine bağlı Beyce Mahallesi'nde ormanlık bölgede başlayan yangına 14.18'de müdahale edildi. Soma Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına anında müdahale etti. 4 uçak, 3 helikopter, 17 arazöz ve 7 su ikmal aracıyla kısmen kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları halen devam ediyor.
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