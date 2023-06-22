22 Haziran 2023, Perşembe
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Manisa'da ormanlık alanda korkutan yangın! Ekiplerin çalışması sürüyor
Korkutan yangın Manisa'da meydana geldi. Soma ilçesine bağlı Beyce Mahallesi'nde ormanlık bölgede başlayan yangına 14.18'de müdahale edildi. Soma Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına anında müdahale etti. 4 uçak, 3 helikopter, 17 arazöz ve 7 su ikmal aracıyla kısmen kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları halen devam ediyor.