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Manisa ‘da benzin döküp kendini yakmak istedi, polis üzerine atlayıp engel oldu

DHA
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Giriş: 29.10.2021 10:20
Manisa'nın Kula ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.G, kent meydanında üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. Polislerden biri S.G. ile konuşarak ikna etmeye çalışırken, bir diğer polis memuru üzerine atlayıp etkisiz hale getirdi.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.G., Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinden biri, S.G ile konuşarak ikna etmeye çalışırken, bir anlık dikkatsizliğini fırsata çeviren diğer polis memuru S.G?nin üzerine atlayıp elindeki benzin bidonu ile çakmağı aldı. Etkisiz hale getirilen S.G., polis gözetiminde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kula Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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