Manavgat’ta alevler rüzgarın etkisiyle şiddetlendi! Çardak Mahallesi tehlike altında

Manavgat’tan alevler yükselmeye ve kül yağmaya devam ediyor. Cama Mahallesi büyük bir tehlike atlattı alevler evlere ulaşmadan söndürüldü. Ancak alevler Çardak Mahallesi’ne doğru ilerliyor. Rüzgarın etkisiyle tehlike giderek artıyor. İtfaiye ekipleri bölgede bulunan vatandaşları alevler konusunda uyarıyor. Rüzgarın ters esmesiyle bölge alevlere teslim oldu. Dumanların arasında vatandaşların çıktığı görüldü.

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