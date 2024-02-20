20 Şubat 2024, Salı
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Maltepe’de taksi durağında tartıştığı şoförü silahla yaralayan şahıs
Edinilen bilgiye göre, 16 Şubat'ta Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi Çınar Sokak'ta Boran Taksi isimli iş yerinde çıkan tartışmada Yusuf A. (23), şoför Fırat Nebi Sürer'i silahla sol baldırından vurduktan sonra kaçtı. Maltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Dün yakalanan Yusuf A., Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.