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Maltepe'de kaza yapan araçlardan biri takla attı: 1 yaralı

Maltepe'de kaza yapan araçlardan biri takla attı: 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 09:12
Maltepe D100 Karayolu üzerinde seyir halindeki iki araç çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan biri takla attı. Otomobiller kullanılamaz hale gelirken, takla atan araçtaki sürücü ise yaralandı.
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