23 Aralık 2023, Cumartesi
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Malatya'ya şehit ateşi düştü! Şehidin sosyal medyadaki paylaşımı yürek burktu: “Şehit olursam bunu paylaşın”
Irak’ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın şehadet haberi Malatya'daki aileye ulaştı. Anne ve babası Umre'de olduğu öğrenilen şehidin baba ocağı Türk Bayrakları ile donatıldı.