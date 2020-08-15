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Malatya'daki son depremde hasar gören bina yıkıldı | O anlar kamerada
24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki son deprem Malatya'dan da şiddetli hissedilmişti. O depremde ağır hasar gören bir bina yıkım çalışması esnasında çöktü. Binanın yıkılma anı ise anbean kameralara böyle yansındı.
Merkez Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesinde bulunan ve depremde hasar gören 6 katlı binanın yıkımı için Mehmet Buyruk Caddesi'nin bir kısmı trafiğe kapatıldı.
YIKILMA ANI KAMERAYA YANSIDI
Güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgeye sevk edilen iş makineleriyle yıkım yapıldığı sırada 6 katlı binada çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle etrafı toz bulutu kaplarken, olayda yaralanan olmadı.
Çöken binanın bitişiğindeki bina da ise hasar oluştu.