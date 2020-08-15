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Malatya'daki son depremde hasar gören bina yıkıldı | O anlar kamerada

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Giriş: 15.08.2020 17:57
Güncelleme:15.08.2020 18:06
24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki son deprem Malatya'dan da şiddetli hissedilmişti. O depremde ağır hasar gören bir bina yıkım çalışması esnasında çöktü. Binanın yıkılma anı ise anbean kameralara böyle yansındı.

Merkez Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesinde bulunan ve depremde hasar gören 6 katlı binanın yıkımı için Mehmet Buyruk Caddesi'nin bir kısmı trafiğe kapatıldı.

YIKILMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgeye sevk edilen iş makineleriyle yıkım yapıldığı sırada 6 katlı binada çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle etrafı toz bulutu kaplarken, olayda yaralanan olmadı.

Çöken binanın bitişiğindeki bina da ise hasar oluştu.

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