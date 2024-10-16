Malatya’da deprem! Prof. Dr. Selim: Bölgede binalar yoruldu

Sabah saatlerinde Malatya’nın Kale ilçesinde 5,9 şiddetinde korkutan bir deprem yaşandı. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim, “Bu bölgemiz 2 bin yılından beri oldukça fazla depreme maruz kalmış. Bu bölgedeki binalar da çok yoruldu. Bu çok rahatsız edici bir durum.” ifadelerini kullandı.

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