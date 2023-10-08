Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 01:01'de meydana gelen depremin derinliği 5.93 kilometre olarak ölçüldü.

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