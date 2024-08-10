Malatya pestilinin lezzet yolculuğu! Kazanlar pestil için kaynıyor

Malatya'nın yöresel ürünlerinden biri olan dut pestili, uzun bir yapım aşamasından geçiyor. Dalından toplanan meyveler, önce kazanlarda sonra da güneşte pestile dönüşüyor. İşte adım adım pestil yapımı…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN