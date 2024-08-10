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Malatya pestilinin lezzet yolculuğu! Kazanlar pestil için kaynıyor

Malatya pestilinin lezzet yolculuğu! Kazanlar pestil için kaynıyor

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.08.2024 16:26
Malatya'nın yöresel ürünlerinden biri olan dut pestili, uzun bir yapım aşamasından geçiyor. Dalından toplanan meyveler, önce kazanlarda sonra da güneşte pestile dönüşüyor. İşte adım adım pestil yapımı…
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