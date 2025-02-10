Makasçı magandalara kasko şoku! Kasko makas kazasını karşılamayacak

Kurallara uyan sürücülerin en büyük kabuslarından biri makas atan magandalar. Korkunç kazalara neden olabiliyorlar. Ama artık yaptıkları en azından maddi olarak yanlarına kalmayacak. Hazırlanan yeni düzenlemeye göre kaskolar; yaşanan kazalardaki tüm masrafları makas atan sürücülerden karşılayacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN