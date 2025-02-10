10 Şubat 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Makasçı magandalara kasko şoku! Kasko makas kazasını karşılamayacak
Makasçı magandalara kasko şoku! Kasko makas kazasını karşılamayacak

Makasçı magandalara kasko şoku! Kasko makas kazasını karşılamayacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.02.2025 09:54
Kurallara uyan sürücülerin en büyük kabuslarından biri makas atan magandalar. Korkunç kazalara neden olabiliyorlar. Ama artık yaptıkları en azından maddi olarak yanlarına kalmayacak. Hazırlanan yeni düzenlemeye göre kaskolar; yaşanan kazalardaki tüm masrafları makas atan sürücülerden karşılayacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Makasçı magandalara kasko şoku! Kasko makas kazasını karşılamayacak
Makasçı magandalara kasko şoku!
Makasçı magandalara kasko şoku!
Yiyecek arayan domuz sürüsü köye indi
Yiyecek arayan domuz sürüsü köye indi
Bartın’da kar yağışı
Bartın'da kar yağışı
Uyuyakalan alkollü sürücü aracıyla dereye uçtu
Uyuyakalan alkollü sürücü aracıyla dereye uçtu
Sürünün güvenliği çoban köpeklerinde
Sürünün güvenliği çoban köpeklerinde
Bağcılar’da tekstil atölyesinde yangın
Bağcılar'da tekstil atölyesinde yangın
Cesetsiz cinayet sanıkları ikinci kez yargılanıp ceza aldı
Cesetsiz cinayet sanıkları ikinci kez yargılanıp ceza aldı
Hurda araç teşviki Meclis’te
Hurda araç teşviki Meclis’te
Yapay değil süper zeka!
Yapay değil süper zeka!
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Pazarcılar birbirine girdi! Yer kavgasında 6 yaralı
Pazarcılar birbirine girdi! Yer kavgasında 6 yaralı
İstanbul’un metro çilesi isyan ettirdi!
İstanbul'un metro çilesi isyan ettirdi!
Daha Fazla Video Göster