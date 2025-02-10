10 Şubat 2025, Pazartesi
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Makasçı magandalara kasko şoku! Kasko makas kazasını karşılamayacak
Kurallara uyan sürücülerin en büyük kabuslarından biri makas atan magandalar. Korkunç kazalara neden olabiliyorlar. Ama artık yaptıkları en azından maddi olarak yanlarına kalmayacak. Hazırlanan yeni düzenlemeye göre kaskolar; yaşanan kazalardaki tüm masrafları makas atan sürücülerden karşılayacak.