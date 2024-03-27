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Mahra, köpekten kaçarken hayatını kaybetmişti! Baba isyan etti: Kızımın canı kedi eros kadar konuşulmadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 01:24
Güncelleme:27.03.2024 01:25
Antalya'da 9 yaşındaki kızı Mahra Melin Pınar’ı sokak köpekleri nedeniyle kaybeden baba Murat Pınar, sitemini dile getirdi. Baba Pınar, "kızımın canı kedi eros kadar konuşulmadı" dedi. İşte detaylar...
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