21 Kasım 2025, Cuma

Mahalleyi koku sarınca öldüğü ortaya çıktı
Mahalleyi koku sarınca öldüğü ortaya çıktı

Mahalleyi koku sarınca öldüğü ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2025 15:49
Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi 2503 sokakta meydana gelen olayda bir ikametten çevreye yayılan ağır koku nedeniyle mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese gelen polis ve sağlık ekipleri ikamete girdiklerinde 9 aydır adreste yaşamakta olan 51 yaşındaki İsmail Öter'i yatağında hareketsiz şekilde yatarken buldu. Çürümeye yüz tutan Öter'in cansız bedeni nedeniyle çevreye ağır bir koku yayılırken, polis ve sağlık ekipleri maske takarak görevlerini yapabildi. Etrafa yayılan kötü koku mahalle sakinlerinin olay yerinden uzaklaşmasına neden oldu. Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından İsmail Öter'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Öter'in kalp rahatsızlığı bulunduğunu belirten ev sahibi 10 gündür kendisini görmediğini ve evden koku gelince mahalle sakinlerinin 112'e haber verdiğini söyledi.
Mahalleyi koku sarınca öldüğü ortaya çıktı
