08 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Mağarada esrarengiz varlık! Köylüler gelen sesler üzerine girince...

Mağarada esrarengiz varlık! Köylüler gelen sesler üzerine girince...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.01.2021 08:24
Güncelleme:08.01.2021 09:01
Malatya'nın Arapgir ilçesinde köylüler ses üzerine bir mağara girdi. Cep telefonu ile çekim yapmaya başlayan köylüler o sırada mağarada olan ilginç bir kare kayda aldı. A Haber ihbar hattına gelen görüntüde insan benzeri bir suret önlerinde geçti. İşte kan donduran o anlar...

Malatya'nın Arapgir ilçesinde köylüler ses üzerine bir mağara girdi. Cep telefonu ile çekim yapmaya başlayan köylüler o sırada mağarada olan ilginç bir kare kayda aldı. A Haber ihbar hattına gelen görüntüde insan benzeri bir suret önlerinde geçti. İşte kan donduran o anlar...

Mağarada esrarengiz varlık! Köylüler gelen sesler üzerine girince... MAĞARADA ESRARENGİZ VARLIK! KÖYLÜLER GELEN SESLER ÜZERİNE GİRİNCE...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mağarada esrarengiz varlık
Mağarada esrarengiz varlık
İstanbul'da gemi yangını
İstanbul'da gemi yangını
Şanlıurfa Siverek'te feci kaza! Yaralılar var
Şanlıurfa Siverek'te feci kaza! Yaralılar var
Markete girip öyle bir şey yaptı ki...
Markete girip öyle bir şey yaptı ki...
Satanizm iddiasını tekrar gündeme getiren fotoğraf
Satanizm iddiasını tekrar gündeme getiren fotoğraf
O barajın doluluk oranı yüzde 5'e düştü
O barajın doluluk oranı yüzde 5'e düştü
Eskimo usulüyle kilolarca balığı bakın nasıl avladılar!
Eskimo usulüyle kilolarca balığı bakın nasıl avladılar!
Hurdacıların demir savaşı
Hurdacıların demir savaşı
Timsah ve aslanların kapışması sosyal medyayı salladı
Timsah ve aslanların kapışması sosyal medyayı salladı
Yüzlerce kişi tahliye edildi
Yüzlerce kişi tahliye edildi
Yerli aşı için ithal edilen malzemeler çalındı!
Yerli aşı için ithal edilen malzemeler çalındı!
Sokağı temizlerken bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
Sokağı temizlerken bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
Daha Fazla Video Göster