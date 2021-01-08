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Mağarada esrarengiz varlık! Köylüler gelen sesler üzerine girince...
Malatya'nın Arapgir ilçesinde köylüler ses üzerine bir mağara girdi. Cep telefonu ile çekim yapmaya başlayan köylüler o sırada mağarada olan ilginç bir kare kayda aldı. A Haber ihbar hattına gelen görüntüde insan benzeri bir suret önlerinde geçti. İşte kan donduran o anlar...
Malatya'nın Arapgir ilçesinde köylüler ses üzerine bir mağara girdi. Cep telefonu ile çekim yapmaya başlayan köylüler o sırada mağarada olan ilginç bir kare kayda aldı. A Haber ihbar hattına gelen görüntüde insan benzeri bir suret önlerinde geçti. İşte kan donduran o anlar...