Mağarada esrarengiz varlık! Köylüler gelen sesler üzerine girince...

Malatya'nın Arapgir ilçesinde köylüler ses üzerine bir mağara girdi. Cep telefonu ile çekim yapmaya başlayan köylüler o sırada mağarada olan ilginç bir kare kayda aldı. A Haber ihbar hattına gelen görüntüde insan benzeri bir suret önlerinde geçti. İşte kan donduran o anlar...

Malatya'nın Arapgir ilçesinde köylüler ses üzerine bir mağara girdi. Cep telefonu ile çekim yapmaya başlayan köylüler o sırada mağarada olan ilginç bir kare kayda aldı. A Haber ihbar hattına gelen görüntüde insan benzeri bir suret önlerinde geçti. İşte kan donduran o anlar...