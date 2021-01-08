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Mağarada esrarengiz varlık! Köylüler gelen sesler üzerine girince...

Son dakika haberi... Malatya'nın Arapgir ilçesinde köylüler ses üzerine bir mağara girdi. Cep telefonu ile çekim yapmaya başlayan köylüler o sırada mağarada olan ilginç bir kare kayda aldı. A Haber ihbar hattına gelen görüntüde insan benzeri bir suret önlerinde geçti. İşte kan donduran o anlar...

A Haber
Giriş Tarihi: 08.01.2021 08:59 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 09:29
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Mağarada esrarengiz varlık! Köylüler gelen sesler üzerine girince...

Ses üzerine girdikleri mağarada ilginç bir kare kayda aldılar.

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Mağarada esrarengiz varlık! Köylüler gelen sesler üzerine girince...

A Haber ihbar hattına gelen görüntünün adresi Malatya'nın Arapgir ilçesi.

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Mağarada esrarengiz varlık! Köylüler gelen sesler üzerine girince...

Köylüler mağaradan gelen ses üzerine içere girdi cep telefonu kamerasıyla çekim yapmaya başladı.

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Mağarada esrarengiz varlık! Köylüler gelen sesler üzerine girince...

O sırada kameraya ilginç bir görüntü yansıdı. İnsan suretinde hareket eden bir cisim kadraja girdi.

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Mağarada esrarengiz varlık! Köylüler gelen sesler üzerine girince...

Mağarada çekim yapanlar dışarıya çıktıklarında, görüntüleri izlerken insan suretinde hareket eden cisim fark etti.

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