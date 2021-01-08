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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Mağarada esrarengiz varlık! Köylüler gelen sesler üzerine girince... Mağarada esrarengiz varlık! Köylüler gelen sesler üzerine girince... Son dakika haberi... Malatya'nın Arapgir ilçesinde köylüler ses üzerine bir mağara girdi. Cep telefonu ile çekim yapmaya başlayan köylüler o sırada mağarada olan ilginç bir kare kayda aldı. A Haber ihbar hattına gelen görüntüde insan benzeri bir suret önlerinde geçti. İşte kan donduran o anlar... Giriş Tarihi: 08.01.2021 08:59 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 09:29
Ses üzerine girdikleri mağarada ilginç bir kare kayda aldılar.
GALERİ DEVAM EDİYOR
A Haber ihbar hattına gelen görüntünün adresi Malatya'nın Arapgir ilçesi.
Köylüler mağaradan gelen ses üzerine içere girdi cep telefonu kamerasıyla çekim yapmaya başladı.
O sırada kameraya ilginç bir görüntü yansıdı. İnsan suretinde hareket eden bir cisim kadraja girdi.