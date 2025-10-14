Mağarada bulunan ceset 10 yıldır aranan Gülizar’a ait çıktı!

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 2015 yılında mağarada cansız bedeni bulunan ve kimsesizler mezarlığına defnedilen kadının dosyası Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yeniden açıldı. Yeniden yüzlendirme çalışması ile kadının kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Gülizar Bingöl (27) olduğu ve cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olaya ilişkin gözaltına alınan ve DNA’sı, mağaradan alınan DNA ile eşleşen akrabası Mehmet Biroğlu (32) tutuklandı.

