Mağarada bulunan ceset 10 yıldır aranan Gülizar’a ait çıktı!

Giriş: 14.10.2025 15:59
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 2015 yılında mağarada cansız bedeni bulunan ve kimsesizler mezarlığına defnedilen kadının dosyası Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yeniden açıldı. Yeniden yüzlendirme çalışması ile kadının kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Gülizar Bingöl (27) olduğu ve cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olaya ilişkin gözaltına alınan ve DNA’sı, mağaradan alınan DNA ile eşleşen akrabası Mehmet Biroğlu (32) tutuklandı.
