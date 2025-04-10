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Lüks otomobilden meydan okumuşlardı: Firari 3 kişi Bursa’da yakalandı ve tutuklandı

Lüks otomobilden meydan okumuşlardı: Firari 3 kişi Bursa'da yakalandı ve tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.04.2025 00:48
Bursa'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve lüks bir otomobille birlikte 'Demek herkes beni arıyo, bu gece şehre inecem' sözüyle kolluk kuvvetlerine gönderme yapan firari 3 arkadaş, polisin araştırması sonucu yakalanıp, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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Lüks otomobilden meydan okumuşlardı: Firari 3 kişi Bursa’da yakalandı ve tutuklandı
Lüks otomobilden meydan okumuşlardı: Firari 3 kişi tutuklandı
Lüks otomobilden meydan okumuşlardı: Firari 3 kişi tutuklandı
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