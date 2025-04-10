10 Nisan 2025, Perşembe
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Lüks otomobilden meydan okumuşlardı: Firari 3 kişi Bursa'da yakalandı ve tutuklandı
Bursa'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve lüks bir otomobille birlikte 'Demek herkes beni arıyo, bu gece şehre inecem' sözüyle kolluk kuvvetlerine gönderme yapan firari 3 arkadaş, polisin araştırması sonucu yakalanıp, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.