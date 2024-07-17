LGS tercihleri için son gün! Tercihler 22 Temmuz’da açıklanacak

Liselere Geçiş Sistemi tercih döneminde son viraja girildi. Tercihler bugün sona erecek ve sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. Katılımın zorunlu olmadığı sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek

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