17 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

LGS tercihleri için son gün! Tercihler 22 Temmuz’da açıklanacak

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.07.2024 12:15
Liselere Geçiş Sistemi tercih döneminde son viraja girildi. Tercihler bugün sona erecek ve sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. Katılımın zorunlu olmadığı sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tavuk çiftliğinde cinayet
Tavuk çiftliğinde cinayet
Sokaktaki çalışma evdeki eşyaları yaktı!
Sokaktaki çalışma evdeki eşyaları yaktı!
İzmir’de elektrik faciasında 2 ölü! Ön rapor: Kazanın asli nedeni İZSU uygulamalarının sonucu
İzmir'de elektrik faciasında 2 ölü! Ön rapor: Kazanın asli nedeni İZSU uygulamalarının sonucu
Restorasyon tamam! 115 yıl sonra kapılar açılıyor
Restorasyon tamam! 115 yıl sonra kapılar açılıyor
Müge Anlı açıkladı! Rahmi Özkan sağlık durumu nasıl?
Müge Anlı açıkladı! Rahmi Özkan sağlık durumu nasıl?
Erzurumlu Aşur usta ağaca hayat veriyor!
Erzurumlu Aşur usta ağaca hayat veriyor!
LGS tercihleri için son gün!
LGS tercihleri için son gün!
İstanbul sivrisinek kabusu!
İstanbul sivrisinek kabusu!
Kaçak elektrik faciası soruşturması!
Kaçak elektrik faciası soruşturması!
5 ilde orman yangını!
5 ilde orman yangını!
İşte ihmalin görüntüsü
İşte ihmalin görüntüsü
Simgeleşen fotoğrafın hikayesi A Haber’de
Simgeleşen fotoğrafın hikayesi A Haber’de
Daha Fazla Video Göster