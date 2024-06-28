28 Haziran 2024, Cuma
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LGS birincileri A Haber'de! Sınavda 500 tam puan alarak birinci oldular
28 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınav sonuçları açıklandı. Birincilik unvanını kazanan öğrenciler merak konusu oldu. Peki, sınavdan kaç kişi tam puan aldı? LGS birincileri hangi okulları tercih etmek istiyor? A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.