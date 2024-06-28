28 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

LGS birincileri A Haber'de! Sınavda 500 tam puan alarak birinci oldular

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.06.2024 13:51
28 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınav sonuçları açıklandı. Birincilik unvanını kazanan öğrenciler merak konusu oldu. Peki, sınavdan kaç kişi tam puan aldı? LGS birincileri hangi okulları tercih etmek istiyor? A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
LGS birincileri A Haber’de!
LGS birincileri A Haber'de!
“Soyuldum” oyunun polis bozdu
“Soyuldum” oyunun polis bozdu
Sarı altın kayısıda hasat sürüyor!
Sarı altın kayısıda hasat sürüyor!
Boğaların firarı! 7 saat süren kovalamaca
Boğaların firarı! 7 saat süren kovalamaca
6 suç örgütü çökertildi!
6 suç örgütü çökertildi!
LGS’de tercihler nasıl olacak?
LGS'de tercihler nasıl olacak?
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
4 yıl önce işlenen cinayet çözüldü!
4 yıl önce işlenen cinayet çözüldü!
Havada film sahnelerini aratmayan anlar!
Havada film sahnelerini aratmayan anlar!
Diyarbakır’da işçi eylemi
Diyarbakır'da işçi eylemi
Almanya’da çifte vatandaşlık başlıyor
Almanya'da çifte vatandaşlık başlıyor
15 temmuz Kahramanlarının Anısına...
15 temmuz Kahramanlarının Anısına...
Daha Fazla Video Göster