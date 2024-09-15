LGBT’ye karşıtı yüzlerce vatandaş bir arada!

İstanbul Fatih'te Büyük Aile Platformu, LGBT konusunda duyarlılık oluşturmak için “Dursun Bu Hayasızca Akın” sloganıyla “Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş” düzenledi. LGBT propaganda ve örgütlenmesinin yasaklanması için yüzlerce vatandaş bir araya geldi.

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