Lezzetli kavurmanın püf noktaları! Kurban etinden kavurma nasıl yapılır? Kavurma nasıl pişirilir?

Müslümanlar kurban ibadetini yerine getirdi. O etlerin bir kısmı saklanıyor bir kısmı ise çeşit çeşit yemeklere dönüşüyor. O lezzetlerden biri olan ve Kurban Bayramı’nın vazgeçilmezi kavurma nasıl yapılır? Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan şef aşçı Osman Demirci aktardı.

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