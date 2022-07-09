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Lezzetli kavurmanın püf noktaları! Kurban etinden kavurma nasıl yapılır? Kavurma nasıl pişirilir?

A Haber
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Giriş: 09.07.2022 10:20
Müslümanlar kurban ibadetini yerine getirdi. O etlerin bir kısmı saklanıyor bir kısmı ise çeşit çeşit yemeklere dönüşüyor. O lezzetlerden biri olan ve Kurban Bayramı’nın vazgeçilmezi kavurma nasıl yapılır? Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan şef aşçı Osman Demirci aktardı.
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Kurban etinden kavurma nasıl yapılır?
Kurban etinden kavurma nasıl yapılır?
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