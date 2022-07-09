09 Temmuz 2022, Cumartesi
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Lezzetli kavurmanın püf noktaları! Kurban etinden kavurma nasıl yapılır? Kavurma nasıl pişirilir?
Müslümanlar kurban ibadetini yerine getirdi. O etlerin bir kısmı saklanıyor bir kısmı ise çeşit çeşit yemeklere dönüşüyor. O lezzetlerden biri olan ve Kurban Bayramı’nın vazgeçilmezi kavurma nasıl yapılır? Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan şef aşçı Osman Demirci aktardı.