Leblebinin hikayesi…

Nohutun tarladan sofraya leblebi olma yolculuğu oldukça meşakkatli. Ekibimiz bu işin mutfağına girdi ve tüm aşamalarını sizler için kayıt altına aldı. A Haber ekibinden Murat Onur'un özel haberini Halil İbrahim Yel görüntüledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN