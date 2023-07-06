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La Nina bitti El Nino kapıda! Korkutan uyarı: Bu tarihlerde 50 dereceyi aşacak

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Giriş: 06.07.2023 11:16
Türkiye, küresel ısınmanın etkisiyle sıcak havaların etkisi altına girdi. Prof. Dr. Levent Kurnaz, 2023 yılının insanlığın yaşadığı en sıcak sene olacağını belirtti. Kurnaz, "Türkiye'de bu sene çok büyük ihtimalle en yüksek sıcaklık rekorunu kıracağız. Şimdiye kadar 49.1 derece görmüştük, 50 derecenin üstünü çok rahat göreceğimizi düşünüyorum. Bu sene içerisinde yaklaşık 10-12 tane daha rekorlu gün yaşayacağımızı bekliyorum" dedi.
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