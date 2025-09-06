06 Eylül 2025, Cumartesi

Kuyuya düşen inek 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Kuyuya düşen inek 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2025 01:16
Olay, saat 17.30 sıralarında Çavdır ilçesine bağlı Yazır Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inek, yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki boş bir su kuyusuna düştü. İneği gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese Burdur AFAD İl Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışmasına bir kepçe de yardım ederken inek düştüğü kuyudan 2 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. İnek, olay yerinde yapılan kısa bir kontrolün ardından sahibine teslim edildi.
