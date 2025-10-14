14 Ekim 2025, Salı
Kuyumcuda ayar tuzağı! 22 ayar altına 14 ayar fiyatı verdi!
Kapalıçarşı'ya altın bozdurmaya giden bir kişi, az kalsın yaklaşık 40 bin lira dolandırılıyordu. Girdiği kuyumcu elindeki kolyenin 22 değil 14 ayar olduğunu söyleyip 53 bin lira teklif edince şoke olan müşteri; başka bir dükkana girdi. Ve aslında o altının gerçek değerinin 90 bin lira olduğunu öğrendi. Peki bazı uyanıkların "ayar" kandırmacasına düşmemek için nelere dikkat etmek gerekiyor? Ekiplerimiz kuyumculara sordu.