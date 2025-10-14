Kuyumcuda ayar tuzağı! 22 ayar altına 14 ayar fiyatı verdi!

14 Ekim 2025, Salı

Giriş: 14.10.2025 16:36
Kapalıçarşı'ya altın bozdurmaya giden bir kişi, az kalsın yaklaşık 40 bin lira dolandırılıyordu. Girdiği kuyumcu elindeki kolyenin 22 değil 14 ayar olduğunu söyleyip 53 bin lira teklif edince şoke olan müşteri; başka bir dükkana girdi. Ve aslında o altının gerçek değerinin 90 bin lira olduğunu öğrendi. Peki bazı uyanıkların "ayar" kandırmacasına düşmemek için nelere dikkat etmek gerekiyor? Ekiplerimiz kuyumculara sordu.
