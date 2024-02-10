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Kuyumcuda 7 bin tl'lik yüzük hırsızlığı kamerada

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Giriş: 10.02.2024 18:51
Güncelleme:10.02.2024 18:52
Diyarbakır'da altın alma bahanesiyle girdiği kuyumcu dükkanında 7 bin tl'lik yüzüğü el çabukluğuyla çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kuyumcuda 7 bin tl’lik yüzük hırsızlığı kamerada
Kuyumcuda 7 bin tl'lik yüzük hırsızlığı kamerada
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