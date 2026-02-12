Kuvvetli yağış geliyor taşkınlara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre 11 il için sağanak ve fırtına uyarısı yapılırken, özellikle Ege ve Akdeniz’de metrekareye 100 kilograma kadar yağış bekleniyor; sel ve taşkın riskine karşı kritik uyarılar peş peşe geliyor. Doğu’da kar, batıda kuvvetli sağanak etkili olurken İstanbul’da sıcaklıkların 20 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor. Yağışların kaç gün süreceği ve kuraklığa etkisinin ne olacağı merak edilirken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber’de yurt genelindeki son hava durumu gelişmelerini değerlendirdi.