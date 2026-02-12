Üretimdeki 'kış' düşüşünü fırsata çevirdiler

Mevsimsel etkiler ve bölgesel afetler sebze üretimini azalttı. Ancak Ramazan öncesi artan talep fırsatçıların iştahını kabarttı. Ekipler ise sahada fırsatçılığa karşı denetimlerini sıklaştırdı.