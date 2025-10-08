Kuvvetli rüzgar fuar çadırlarını uçurdu

Meteorolojinin önceden uyardığı yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar Adana'da etkili oldu. Kentte bölge bölge sağanak yağış ve rüzgar olumsuzluklara yol açtı. Meteorolojinin uyarısına rağmen Çukurova Belediyesi tarafından iş arayan vatandaşlarla işçi arayan firmaların buluşturulması için bir günlüğüne kurulan 'Kariyer Fuarı’ndaki bazı çadırlar da uçtu. Bir anda bastıran sağanak ve aşırı rüzgar bir çok çadırı devirdi. O anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.

