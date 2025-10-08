08 Ekim 2025, Çarşamba

Kuvvetli rüzgar fuar çadırlarını uçurdu

Kuvvetli rüzgar fuar çadırlarını uçurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2025 19:39
Meteorolojinin önceden uyardığı yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar Adana'da etkili oldu. Kentte bölge bölge sağanak yağış ve rüzgar olumsuzluklara yol açtı. Meteorolojinin uyarısına rağmen Çukurova Belediyesi tarafından iş arayan vatandaşlarla işçi arayan firmaların buluşturulması için bir günlüğüne kurulan 'Kariyer Fuarı’ndaki bazı çadırlar da uçtu. Bir anda bastıran sağanak ve aşırı rüzgar bir çok çadırı devirdi. O anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.
