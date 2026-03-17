Kuvvetli fırtına sonrası İskenderun Körfezi’nde denizde çekilme yaşandı

Meteorolojinin yağışlı hava uyarısında bulunduğu Hatay’da hafta sonundan itibaren başlayan kuvvetli fırtına ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Kuvvetli fırtınayla birlikte Akdeniz’de dalgaların boyu yükseldi ve Samandağ, Dörtyol, Payas ve İskenderun ilçesinde zaman zaman dalgalar karaya ulaştı. Şiddetli fırtınanın etkisini yitirmesiyle birlikte de İskenderun Körfezi’nde denizde çekilmeler yaşandı. Çekilme yaşanan denizde vatandaşlar, balık tutarak zaman geçirdiler.