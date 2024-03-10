10 Mart 2024, Pazar
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Kütahya’nın efsane Mehmet’i! Bir vazoyla değişen hayat… Çark başında yarım asır | USTALAR
Geleneksel sanatlarımızdan biri olan çininin 40 yıllık bir ustasının hikayesi... Daha çocuk yaşlarda içine düşen çini aşkıyla çark başına oturdu Mehmet Yıldırım. Kütahya'nın en önemli çini ustalarından el aldı yıllarca onların yanında çalıştı. Aşkla sevgiyle bu sanata gönül verdi. Çıraktı usta oldu şimdilerde o, bu sanat ölmesin diye yeni ustalar yetiştiriyor.