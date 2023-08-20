20 Ağustos 2023, Pazar
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Kuruluş Osman platosu açıldı! Haftanın her günü turizme açık
ATV'nin reyting rekorları kıran iddialı yapımı Kuruluş Osman tam 100'e yakın ülkede 2 milyar insan ulaşıyor. İzlerken o döneme götüren dizinin çekim platosu da elbette hep merak ediliyor. Beykoz'da özel olarak kurulan dev plato şimdilerde turizme açıldı. Yerli ve yabancı turistleri 12. 13. yüzyıla kadar götüren platoda gösteriler de büyük beğeni topluyor.