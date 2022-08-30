30 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kurtuluş Savaşı'nın Kahramanı: Ahmet Çavuş

Kurtuluş Savaşı'nın Kahramanı: Ahmet Çavuş

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2022 11:37
26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz ile düşman orduları Anadolu topraklarını terk etmişti. O dönem Tam Bağımsız Türkiye için savaşan Afyonkarahisarlı Ahmet Çavuş, Yunan ordularının Generali Trikopis'i yakalayarak adını tarihe yazdırmıştı.
Kurtuluş Savaşı’nın Kahramanı: Ahmet Çavuş
Kurtuluş Savaşı'nın Kahramanı: Ahmet Çavuş
Film gibi soygun!
Film gibi soygun!
Sattığı simitleri böldü yüreklere dokundu
Sattığı simitleri böldü yüreklere dokundu
Ankara, İstanbul, İzmir’de Tarım Kent modeli
Ankara, İstanbul, İzmir'de Tarım Kent modeli
Küçük çocuğun imdadına aile hekimi yetişti!
Küçük çocuğun imdadına aile hekimi yetişti!
Samimi halleri olay oldu!
Samimi halleri olay oldu!
Ev değil adeta silah fabrikası!
Ev değil adeta silah fabrikası!
Bu zalimlik ne zaman son bulacak!
Bu zalimlik ne zaman son bulacak!
Beşiktaş fanatiği vatandaştan ilginç talep
Beşiktaş fanatiği vatandaştan ilginç talep
Jandarmadan duygulandıran hareket!
Jandarmadan duygulandıran hareket!
Yetiştirdiği bal kabağıyla öyle bir şey yaptı ki...
Yetiştirdiği bal kabağıyla öyle bir şey yaptı ki...
Gülşen tahliye edildi
Gülşen tahliye edildi
Daha Fazla Video Göster