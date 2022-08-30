Kurtuluş Savaşı’nın Kahramanı: Ahmet Çavuş

26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz ile düşman orduları Anadolu topraklarını terk etmişti. O dönem Tam Bağımsız Türkiye için savaşan Afyonkarahisarlı Ahmet Çavuş, Yunan ordularının Generali Trikopis'i yakalayarak adını tarihe yazdırmıştı.