30 Ağustos 2022, Salı
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Kurtuluş Savaşı'nın Kahramanı: Ahmet Çavuş
26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz ile düşman orduları Anadolu topraklarını terk etmişti. O dönem Tam Bağımsız Türkiye için savaşan Afyonkarahisarlı Ahmet Çavuş, Yunan ordularının Generali Trikopis'i yakalayarak adını tarihe yazdırmıştı.