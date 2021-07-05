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Kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye başladı! Kamyonlar kontrolden geçti

DHA
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Giriş: 05.07.2021 09:27
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvanların İstanbul'a getirilişi başladı. Geç saatlerde gerçekleşen sevkiyatlar jandarma eşliğinde yapıldı. Jandarma, İstanbul'a getirilen hayvanları taşıyan kamyonları aradı. Denetimler hakkında konuşan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "İstanbul olarak hazırız" ifadelerine yer verdi.
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