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Küçük kıza otomobil çarptı ağır yaralandı! O anlar kameralara yansıdı

Küçük kıza otomobil çarptı ağır yaralandı! O anlar kameralara yansıdı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.08.2024 22:35
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde aniden yola fırlayan 14 yaşındaki Sultan K., otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
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